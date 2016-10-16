Синоптики обещают сухую погоду, ночью - "минус"

В понедельник, 17 октября, ожидается сухая погода, температура ночью - до -3 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Украине ожидается сухая погода и пониженный фон температуры, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

данные с сайта meteo.gov.ua



18 октября в Украине без осадков, ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 2 тепла, днем 5-10° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

ДАННЫЕ С САЙТА METEO.GOV.UA

Интерфакс-Украина