Синоптики обещают сухую погоду, ночью - "минус"

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Воскресенье, 16 октября 2016, 15:43

В понедельник, 17 октября, ожидается сухая погода, температура ночью - до -3 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Украине ожидается сухая погода и пониженный фон температуры, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

 
данные с сайта meteo.gov.ua


18 октября в Украине без осадков, ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 2  тепла, днем 5-10° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

 
ДАННЫЕ С САЙТА METEO.GOV.UA

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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