Польша может втрое увеличить поставки газа в Украину

00
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 17:10

Польша рассчитывает, что к концу 2019 будет расширено газовое сообщение с Украиной, что позволит увеличить объемы транспортировки "голубого топлива" с нынешних 1,5 миллиарда кубометров до 5-6 млрд.

Об этом заявил в Варшаве уполномоченный правительства РП по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает "Укринформ".

"Есть проект развития польского-украинского сообщения. На данный момент имеем возможность транспортировать в Украину 1,5 млрд куб. м, а если построим это сообщение с украинской стороны, а это короткий отрезок в 120 км, соединяющий польскую границу, то есть польскую систему с большим газохранилищем в Украине, то сможем транспортировать в Украину 5-6 миллиардов кубометров газа", - отметил Наимский.

Он добавил, что это даст возможность заключения прямых контрактов между потребителями в Украине и поставщиками сжиженного газа в Свиноуйсце (газопорт на побережье Балтийского моря на северо-западе РП- ред.).

По его словам, фактически это может означать физическую транспортировку сжиженного газа в Украину и другие страны Центральной Европы, в частности и с восточного побережья США.

"Мы думаем об Украине, в первую очередь называем ее, поскольку, кажется, рынок газа в Украине является крупнейшим в регионе. Кроме того, не только с экономической, но и с политической точки зрения, можно ожидать, что украинские потребители захотят иметь доступ к другим возможностям поставок газа, чем из России", - заявил Наимский.

Польский чиновник также отметил, что польская компания Gaz-System находится в постоянном контакте с партнерами в Украине.

Наимський не исключил, что в развитии газового сообщения между Украиной и Польшей могут участвовать внешние партнеры - европейские или мировые финансовые институты.

"Сейчас все варианты принимаются во внимание", - констатировал он.

Как сообщалось, вопрос о расширении газового сообщения между Украиной и Польшей был предметом переговоров премьер-министров Владимира Гройсмана и Беаты Шидло в сентябре во время Экономического форума в Кринице-Здруй.

Экономическая правда

Темы: Польша газ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Польше проведут эксгумацию тела экс-президента Качиньского 15 октября 2016, 22:31
На границе с Польшей утром очередей нет 15 октября 2016, 10:48
В ДТП в Польше пострадали 12 украинцев, водителю светит до 10 лет 14 октября 2016, 17:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Крыму провели "осмотр" у крымского татарина: "искали" мотоцикл
Путин шантажирует Порошенко: нужно идти, как минимум, параллельно
Путин назвал условие для встречи "нормандской четверки"
В Киеве "заминировали" станцию метро, где ведут скандальное строительство
Все новости
Книги

Почти взрослая литература. 9 нынешних книг для подростков

Интерактивная карта

Как выбрать лучшую школу для ребенка