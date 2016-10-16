СМИ: На Херсонщине погиб солдат, вероятно самоубийство

В Херсонской области в отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется на границе с оккупированным Крымом, при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий.

Об этом сообщает местное издание Херсон.net.ua.

"Во временном лагере на территории заброшенного солезавода в Геническом районе Херсонской области он выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. Пуля попала 23-летнему солдату в висок и он скончался еще до приезда вызванной офицерами кареты "скорой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром подтвердил, что о факте гибели солдата его ведомство уже уведомили.

"Будут проверяться версии о самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Сотрудники военной прокуратуры в часть уже выехали", - отметил Гром.

Комментариев штаба АТО относительно инцидента пока УП получить не удалось.