Путин дал понять, что одних санкций ему мало

Политика введения санкций против РФ не решит проблему юго-востока Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 16 октября, сообщает РИА Новости.

"Что касается санкций в отношении России, к чего бы не привязывались - к событиям на юго-востоке Украины, каким-то другим, возможно даже в Сирии - уверяю вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, не решит конкретную проблему. В данном случае проблему юго-востока Украины", - заявил Путин.

Он отметил, что санкции против РФ за ее действия на территории Украины и в Сирии являются лишь "политикой сдерживания России и ее развития".

"Цель этих санкций не в том, чтобы что-нибудь решить, а в том, чтобы сдержать это укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Но и эта цель не будет достигнута такими средствами", - заявил Путин.

"Президент напомнил позицию России в отношении любых санкций - "это контрпродуктивно, вредно и ничего хорошего в этом нет, а главное - те, кто эти санкции вводят, никогда не достигают цели, которую ставят перед собой", - отмечает издание.

"Если бы не было Украины, придумали бы что-то другое. Просто сам факт того, что Россия уже стала полноценным игроком на международной арене, демонстрирует внутриполитическую консолидацию, демонстрирует желание работать со всеми партнерами - видимо, не очень устраивает. Потому что работа на международной арене предусматривает какие уступки, поиск компромиссов. На компромиссы, видимо, идти не охота, а хочется диктовать", - заявил Путин.

Он добавил, что "такой стиль у партнеров с США сложился за последние лет 15-20" и они "никак не могут от этого стиля отойти".

"Диалога, как правило, нет", - добавил Путин.