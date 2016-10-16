Путин дал понять, что одних санкций ему мало

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Воскресенье, 16 октября 2016, 20:53

Политика введения санкций против РФ не решит проблему юго-востока Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 16 октября, сообщает РИА Новости.

"Что касается санкций в отношении России, к чего бы не привязывались - к событиям на юго-востоке Украины, каким-то другим, возможно даже в Сирии - уверяю вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, не решит конкретную проблему. В данном случае проблему юго-востока Украины", - заявил Путин.

Он отметил, что санкции против РФ за ее действия на территории Украины и в Сирии являются лишь "политикой сдерживания России и ее развития".

"Цель этих санкций не в том, чтобы что-нибудь решить, а в том, чтобы сдержать это укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Но и эта цель не будет достигнута такими средствами", - заявил Путин. 

"Президент напомнил позицию России в отношении любых санкций - "это контрпродуктивно, вредно и ничего хорошего в этом нет, а главное - те, кто эти санкции вводят, никогда не достигают цели, которую ставят перед собой", - отмечает издание.

"Если бы не было Украины, придумали бы что-то другое. Просто сам факт того, что Россия уже стала полноценным игроком на международной арене, демонстрирует внутриполитическую консолидацию, демонстрирует желание работать со всеми партнерами - видимо, не очень устраивает. Потому что работа на международной арене предусматривает какие уступки, поиск компромиссов. На компромиссы, видимо, идти не охота, а хочется диктовать", - заявил Путин.

Он добавил, что "такой стиль у партнеров с США сложился за последние лет 15-20" и они "никак не могут от этого стиля отойти".

"Диалога, как правило, нет", - добавил Путин.

Темы: санкции Путин Донбасс США
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Комментарии — 7
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IP: 94.178.251.---sensor+216.10.2016 22:04
Это типа "я гналась за вами 3 дня чтобы сказать как вы мне безразличны".

Трындит о них без конца что дескать ему по барабану, это одна из самых боьных мозолей диктатора.

Санкции - стнагнация экономики - денег намного меньше - народные недовольства - коллапс прпаганды - снижение мотивации о заплаченцев - конец войны - капец режима.

Бабло (точнее его отсутсвие) развалило советскую империю, развалит и российскую если ещё санкций поддать.
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IP: 93.78.25.---Vadim Galen16.10.2016 21:54
)(уйло правду каже, самими санкціями паРАШУ не завалити, принаймі швидко, потрібна ще і потужна мандюлина, як у Афгані чи Чечні, інакше до алкогольних дегенератів ординських просторів не доходить.
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IP: 46.201.34.---свояк16.10.2016 21:45
Нічого путнього своїми калічаними руками не створили , можуть тільки вкрасти і привласнити ,а дивись - і собі пруться в світові лідери .О країна , во народ!
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IP: 130.180.219.---Alexandr Cherevan16.10.2016 21:41
Вы посмотрите на его т.н. "лицо" на нем же написано: я брехло, я х#йло...
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IP: 193.254.220.---qqqq16.10.2016 21:18
Ломай меня полностью. Я хочу, чтоб ты ломал меня :)
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