Освобожденный из плена боевиков Жемчугов прибыл на лечение в Кельн
Освобожденный из почти годового плена боевиков Владимир Жемчугов прибыл на лечение в Кельн.
Об этом 16 октября сообщили в МИД Украины.
"Владимир Жемчугов с супругой прибыл в Кельн: 17 октябрся стартует интенсивное обследование в клинике университета", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что поддержку и содействие жемчугов предоставлять и.о. геконсула Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.
Как известно, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун были освобождены из плена боевиков 17 сентября. Президент Петр Порошенко заявил, что обоим будет оказана необходимая медицинская помощь.
Украинская правда