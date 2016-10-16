Освобожденный из плена боевиков Жемчугов прибыл на лечение в Кельн

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Воскресенье, 16 октября 2016, 22:59

Освобожденный из почти годового плена боевиков Владимир Жемчугов прибыл на лечение в Кельн.

Об этом 16 октября сообщили в МИД Украины.

"Владимир Жемчугов с супругой прибыл в Кельн: 17 октябрся стартует интенсивное обследование в клинике университета", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что поддержку и содействие жемчугов предоставлять и.о. геконсула Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.

 

Как известно, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун были освобождены из плена боевиков 17 сентября. Президент Петр Порошенко заявил, что обоим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Украинская правда

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IP: 46.200.210.---Сергій Коркмен16.10.2016 23:27
Згідно з українським правописом назва міста: Кельн. Відповідно: прибув до Кельна.
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