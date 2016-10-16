В МВД и СБУ подтвердили: "Моторола" погиб
Информацию о гибели одного из боевиков "ДНР" Арсена "Моторолы" Павлова подтвердили в МВД и СБУ Украины.
В частности, спикер МВД Артем Шевченко заявил вечером 16 октября: "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен".
"Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу", - добавил он.
В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" отметил: "Могу подтвердить информацию об убийстве Арсена Павлова".
"Могу подтвердить информацию, что человек, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлена в розыск, убит сегодня в жилом доме", - добавил Тандит.
Смерть Мотороли знакова, але в світі ніщо не змінилося і якщо 🇷🇺 почне бомбити Харків, то в Женеві просто відкриється новий трек переговорів— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 16, 2016
Судьба Моторолы весьма предсказуемо завершилась "мочением" в лифте. Судьбы других лидеров боевиков завершатся тем же с небольшими вариациями— Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 16, 2016
Как известно, ранее российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил о гибели одного из командиров "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола".
По данным СМИ, в лифте дома, где проживал Павлов, сработало самодельное взрывное устройство, а сам боевик находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Украинская правда