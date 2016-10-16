В "ДНР" подтвердили убийство "Моторолы", обвинили Киев

00
5
Воскресенье, 16 октября 2016, 23:29

В так называемой "ДНР" официально подтвердили, что боевик Арсений Павлов ("Моторола") был убит в Донецке в воскресенье.

"Сегодня убит Арсен Павлов, для всех нас это огромная утрата", - заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин, сообщает сайт боевиков "ДАН".

"По предварительным данным, это террористический акт, осуществленный украинской ДРГ", - сказал Пушилин.

"Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы. С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике", - считает "спикер" "ДНР".

Как отмечает издание, согласно имеющейся на данный момент информации, Павлов погиб, когда в подъезде его дома сработало взрывное устройство.

Также российские СМИ со ссылкой на Пушилина сообщают, что в районе лифта, в котором погиб "Моторола", было заложено самодельное взрывное устройство, есть несколько раненых.

"Место происшествия оцеплено сотрудниками "МВД ДНР" и военными. На месте присутствуют сотрудники МЧС, дежурят несколько машин скорой помощи. Запрещен проход и проезд во двор дома, где произошло ЧП, одна из дорог, ведущих к дому Павлова, перекрыта бронетранспортером", - говорится в сообщении.

В Донецке введены усиленные меры безопасности. 

В свою очередь журналист российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц, который часто работал на территории оккупированного Донецка с начала российской агрессии, сообщил в своем Твиттере, что вместе с "Моторолой" погиб его охранник.

Стоит отметить, что в соцсетях и в росСМИ и СМИ боевиков лишь упоминается о взрыве, однако нет ни видео ни фото, подтверждающх факт происшествия. 

Как сообщалось, информация о смерти "Моторолы" появилась в российских СМИ в воскресенье вечером. Позже ее подтвердили в МВД и СБУ.

Украинская правда

Темы: "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В МВД и СБУ подтвердили: "Моторола" погиб 16 октября 2016, 23:07
РосСМИ: В Донецке погиб боевик "Моторола" 16 октября 2016, 21:54
Захарченко расценивает слова Порошенко как отмену Минских соглашений 16 октября 2016, 11:28
powered by lun.ua
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.202.22.---Van Helsing17.10.2016 00:35
Ждём новостей по гиви и прочей мрази, кто там по списку. Молодцы ребята.
ОтветитьС цитатой
IP: 83.238.230.---Badyle17.10.2016 00:35
val mashtak :
Надо же! У этого типичного рускава коми оказывается даже дом был "свой" в Донецке...
Ну пожил на остаток жизни как человек а не как среднестатистическая свинособака.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.201.3.---nestor198017.10.2016 00:17
А гражданский боинг сбить слабо. Как говорит наш дорогой шеф: "Он слишком много знал...." Вероятнее всего зачистка - в банде луганде какие то движения. Может он гад в Сирию не хотел ехать? фсб душит их как щенят))) Лучше б похоронили кого-то из тройников пуйла, больше б радости было. Ну что - Гуляй Рванина. очередная рашистская муха-вброс! мы уже это видели, как убитые рос.сми террористы дыныры и лыныры, потом восставали "мертвые" из пепла! и вата хлопала в ладоши и орала, как у них все хорошо. А мне же обидно, если это правда. Лучше было бы поймать это чудовище. Я такое роскошное наказание ему придумал.
Конечно же террориста из военторга Путина - Кирила за решетку на пожизненное, а на зоне обустроить автомойку и пусть там единолично отрабатывает. Понятно, что технологически должно быть обеспечено таким образом, чтобы исключить контакты с клиентами. А для клиентов можно обустроить специальный надзорный площадка. Уверен этот бы дало немалую пользу для им убитых и раненых глав семей
ОтветитьС цитатой
IP: 195.242.80.---val mashtak 16.10.2016 23:42
Надо же! У этого типичного рускава коми оказывается даже дом был "свой" в Донецке...
ОтветитьС цитатой
IP: 193.254.220.---qqqq16.10.2016 23:39
Пишаюсь нашими ДРГ :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В "ДНР" подтвердили убийство "Моторолы", обвинили Киев
РосСМИ: В Донецке погиб боевик "Моторола"
Порошенко, Меркель и Олланд сверили позиции относительно "Минска"
САП готовит спецрасследование против Чауса в октябре
Все новости
Поправиться от диеты

Ученый объясняет, почему толстеют от диеты

#ПесниВойны

Музыканты презентовали сингл ко Дню защитника Украины