Захарченко заявил, что смертью "Моторолы" Порошенко объявил войну "ДНР"

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Понедельник, 17 октября 2016, 01:40

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Об этом Захарченко заявил, комментируя гибель Павлова, сообщают РИА Новости.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - заявил Захарченко.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Ну теперь ждите ... Хватит. Натерпелись, наобещались, наговорились", - заявил Захарченко.

Также в своем заявлении Захарченко сообщил, что проводятся оперативно-следственные действия для установления того, "кто заказал и того, кто выполнил это убийство".

"Мы, кстати, это уже знаем (заказчика)", - заявил Захарченко.

Вместе с тем он заявил, обращаясь к военнослужащим Украины, СБУ и Главного управления разведки Минобороны, что все представители силовых ведомств, - офицеры, майоры, подполковники, которые действуют на оккупированной территории и их семьи отныне находятся "вне закона" .

"Не только здесь, но и в Житомире, Харькове, Днепре, Киеве ... Когда мы придем к вам домой, никакой пощады к вам не будет. ... Эта смерть для нас - не просто вызов, а вызов всей "республике". Ходите теперь и бойтесь", - заявил главарь боевиков.

Ранее "глава народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что гибель "Моторолы" - "террористический акт, совершенный украинский ДРГ", а "Киев ... с помощью этого убийства рассчитывает расшатать ситуацию в" ДНР ".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Украинсая правда 

Темы: "ДНР" Росcия терроризм
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Комментарии — 5
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IP: 91.219.220.---З Полтави17.10.2016 02:02
захер очкует))))))))))) Обама и до тебя доберётся!
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IP: 31.148.253.---hahava17.10.2016 00:53
Чьо?
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IP: 93.73.174.---Rem517.10.2016 00:42
Чудак этот Захарченко... А где у него доказательства? Как говорится, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, блин, где?
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IP: 46.201.3.---nestor198017.10.2016 00:33
Вбиваючи Народ України всіх національностей, на чужому горі, без розплати, свого ЩАСТЯ вам не збудувати.
Хто ж тепер, після агресії військторгу РФ Путіна - Кирила в Україну, буде працювати на мийці машин в Росії?
І вбивати Народ України всіх національностей теж більше нікому. Як же бути? Як бути? Заборонити тобі себе вбити? Не можу я це зробити, не можу. Краще мені піти, - але ж він не пішов же, цей гад і вбивця ... Навіть не знаєш, чи потрібно кому не будь висловити співчуття - дружині мийника машин в РФ, або другій новоспеченій дружині - коханці терориста Моторила в Донбасі.
Ці серійні вбивці- терористи з військторгу Мордора повні збоченці і двоєженця, точно як сам розпусний Путін і Кирило.
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IP: 69.165.200.---Nataliya Pazich17.10.2016 00:16
Нарешті! Хоча, все закономірно, залишилась тільки та шо пульки підносила
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