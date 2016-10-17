Трамп назвал сторонников Клинтон "животными"

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Понедельник, 17 октября 2016, 08:55

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил демократов нападении на штаб-квартиру Республиканской партии в Северной Каролине.

"Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине, только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем", – написал он в Twitter.

По мнению кандидата в президенты США от "республиканцев", теперь его партия должна победить на выборах.

Ранее неизвестные разгромили ​штаб-квартиру республиканцев в Северной Каролине. В здание бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась мебель. На стене злоумышленники оставили надпись "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала нападение на штаб республиканцев "ужасным и недопустимым", отмечает "Новая газета"

Темы: США виборы
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