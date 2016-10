Трамп назвал сторонников Клинтон "животными"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил демократов нападении на штаб-квартиру Республиканской партии в Северной Каролине.

"Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине, только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем", – написал он в Twitter.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016

По мнению кандидата в президенты США от "республиканцев", теперь его партия должна победить на выборах.

ALL SAFE IN ORANGE COUNTY, NORTH CAROLINA. With you all the way, will never forget. Now we have to win. Proud of you all! @NCGOP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016

Ранее неизвестные разгромили ​штаб-квартиру республиканцев в Северной Каролине. В здание бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась мебель. На стене злоумышленники оставили надпись "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала нападение на штаб республиканцев "ужасным и недопустимым", отмечает "Новая газета"