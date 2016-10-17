На Луганщине подорвалось авто с бойцами ВСУ, есть жертва и раненные

5327 просмотров
2
Понедельник, 17 октября 2016, 10:44

В контролируемой Киевом части Луганской области на мине подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими, один боец погиб.

Об этом сообщил журналистам глава облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, информирует Луганская ОГА.

"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими. Один боец погиб, трое – получили ранения разной степени тяжести, за их жизни сейчас борются врачи", – сообщил он.

Темы: Донбасс Луганская область армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет 17 октября 2016, 10:12
АТО: 61 обстрел, враг применяет тяжелую артиллерию на всех направлениях 17 октября 2016, 07:23
Стали известны подробности убийства Моторолы 17 октября 2016, 01:19
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.160.---Семенен17.10.2016 11:19
Gonsales:
контрольованій Києвом? Пишіть вже зразу- кієвскіє власті,хунта. Новини на УП проходять узгодження з кремлем?
То просто капец, СБУ спить!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 77.120.20.---Gonsales17.10.2016 10:52
контрольованій Києвом? Пишіть вже зразу- кієвскіє власті,хунта. Новини на УП проходять узгодження з кремлем?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики артиллерией уничтожили улицу в Водяном – пресс-центр АТО
Люди, назвавшие себя убийцами "Моторолы", записали обращение
На Луганщине подорвалось авто с бойцами ВСУ, есть жертва и раненные
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Видео

Гарвардские ученые объяснили, почему не стоит долго лечиться антибиотиками