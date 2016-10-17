Люди, назвавшие себя убийцами "Моторолы", записали обращение

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Понедельник, 17 октября 2016, 10:56

В сети появилось видеообращение  людей, взявших на себя ответственность за убийство одного из лидеров донецких боевиков Арсения Павлова, известного по кличке "Моторола".

На записи видно четырех мужчин в балаклавах и с оружием. Они стоят на фоне стилизованного украинского флага, а также флага ультранационалистической организации Misanthropic Division. Эта организация, в частности, ранее брала на себя ответственность за столкновения с ЛГБТ-активистами во Львове.

"Данное видео записывается в Донецке, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист "Моторола". Захарченко, Плотницкий, ты следующий", – говорят они на русском языке.

После этого они показуют жест "зига".

 

Этот ролик появился ночью в YouTube на канале Lugansk Noname, созданном около месяца назад. В данный момент запись удалена из видеохостинга с формулировкой "за нарушение условий использования YouTube".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев", – говорил он.

В июне 2016 года Следственный комитет России назвал лидером Misantropic Division гражданина Беларуси Дмитрия Павлова и сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статьям об экстремизме, терроризме, реабилитации нацизма и т.д.

"По данным следствия, в октябре 2013 года, Павлов создал националистическое объединение "Misanthropic Division" ("Мизантропик Дивижн", организация запрещена решением суда на территории РФ) как субкультурный проект, планируя укрепить свои позиции среди националистов, а также получать прибыль от продажи продукции с соответствующей символикой. Однако с началом революционных событий в Украине в 2014 году деятельность "Мизантропик Дивижн" приобрела международный характер и стала более радикальной. Ячейки сообщества были открыты в 19 государствах, в числе которых не только Россия, Беларусь и Украина, но также Германия, Франция, Польша, Англия и другие европейские страны", – говорилось в сообщении СК.

"Функционеры украинской ячейки этой организации принимали участие в событиях "Евромайдана", а также в боевых действиях на Востоке Украины. Наряду с этим они ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины ("Правый сектор", полк "Азов"), а также призывают в их ряды", – добавляли в российском ведомстве.

Украинская правда

Темы: АТО терроризм "ДНР"
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Комментарии — 10
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IP: 80.91.189.---GORs17.10.2016 12:35
Та-а-ак! А де візитівка ЯРОША?!!!
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IP: 194.44.160.---Семенен17.10.2016 12:29
Шкода хлопа - просто був дурний. А Захарченко тепер наступний, методи ж ФСБешні, і команду дає особисто путін... Як головнокомандувач. Видно, недаремно Савченко в донецк їздила))) До гіві недодумалася просто)))
Та нє, народ, до чого там абхази? Вони самі розчавлені і тихенько серуть під себе. Явно спецоперація ФСБ РФ.
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IP: 82.207.123.---v-mark17.10.2016 12:24
УП, ви щось наплутали. Де на відео зіга?
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IP: 195.242.80.---val mashtak 17.10.2016 12:14
Явно шитый белыми нитками фейк ФСБ. Ну не могли какие то мутные националисты ликвидировать этого вяликорускава коми в самом его логове. Скорее всего ликвидировали этого гада сами ФСБэшники по настоятельному требованию абхазов, которым этот гад вместе со своей хуной нанесли непростительные оскорбления.
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IP: 91.196.158.---Vic Lapic17.10.2016 12:11
Аффтара на мыло!
Там "перст указующий" а не ЗИГА.
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