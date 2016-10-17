Рада запланировала на четверг "бюджетный день"

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Согласно регламенту мы должны не позднее 20 октября рассмотреть в первом чтении закон о государственном бюджете Украины на 2017 год. Я разговаривал с премьер-министром, в четверг мы должны запланировать бюджетный день", – сказал он.



Парубий также обратился к главам парламентских фракций с просьбой проговорить возможность внесения изменений в регламент, необходимых для реформирования парламента.



"В конце прошлой сессии мы не смогли прийти по нему (законопроект 4696 - ред.) у общему согласию... Я хотел бы, чтобы мы этот вопрос не хоронили в ящик, а смогли выйти на его обсуждение, по крайней мере в первом чтении", сказал спикер.



Он сообщил, что планирует посетить заседания фракций в понедельник, чтобы узнать мнение представителей различных политических сил по этому вопросу, чтобы выйти на конкретные решения в среду.



Неделю же депутаты начнут с вопросов жилищно-коммунального сектора.



Валентина Романенко, УП