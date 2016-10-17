Рада запланировала на четверг "бюджетный день"

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Понедельник, 17 октября 2016, 11:12

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Согласно регламенту мы должны не позднее 20 октября рассмотреть в первом чтении закон о государственном бюджете Украины на 2017 год. Я разговаривал с премьер-министром, в четверг мы должны запланировать бюджетный день", – сказал он.

Парубий также обратился к главам парламентских фракций с просьбой проговорить возможность внесения изменений в регламент, необходимых для реформирования парламента.

"В конце прошлой сессии мы не смогли прийти по нему (законопроект 4696 - ред.) у общему согласию... Я хотел бы, чтобы мы этот вопрос не хоронили в ящик, а смогли выйти на его обсуждение, по крайней мере в первом чтении", сказал спикер.

Он сообщил, что планирует посетить заседания фракций в понедельник, чтобы узнать мнение представителей различных политических сил по этому вопросу, чтобы выйти на конкретные решения в среду.

Неделю же депутаты начнут с вопросов жилищно-коммунального сектора.

Валентина Романенко, УП

Темы: бюджет Верховная Рада
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