Министр: Я не в восторге от кандидатов на главу аэропорта "Борисполь"

Качество кандидатов на должность генерального директора ГП "Международный аэропорт Борисполь" не соответствует ожиданиям министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



Об этом министр сообщил в эксклюзивном комментарии Интерфакс-Украина.



"Я видел список кандидатов. Честно говоря, я от него не в восторге. Я надеялся, что в конкурсе примет участия больше людей с большим опытом в администрировании аэропортов либо авиационной деятельности как в Украине, так и за границей. К сожалению, нынешние кандидаты не соответствуют моим ожиданиям", - сказал он.



При этом министр добавил, что в конкурсе на должность руководителя аэропорта принимает участие несколько нерезидентов.



Аналогичное мнение Омелян высказал и по поводу конкурса на замещение должности главы Мариупольского порта, отметив, что кандидатов на эту должность намного меньше.



Как сообщалось, комиссия при комитете по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий допустила к конкурсу на замещение должности главы ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 26 кандидатов.



Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: на первом этапе отберут от двух до пяти финалистов, а на втором номинационный комитет при Кабинете министров сформирует предложение для правительственного кадрового решения.