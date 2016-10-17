Власти Австрии решили снести дом, где родился Гитлер

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Понедельник, 17 октября 2016, 18:06

Власти Австрии приняли решение снести дом, в котором родился Адольф Гитлер.

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, сообщает издание Kurier.

"Дом Гитлера будет снесен. Фундамент могут оставить, но на его месте построят совершенно другое здание", - сказал он.

По словам Соботки, такое решение было принято, чтобы избежать превращения дома в место "паломничества и поклонения" неонацистов.

В июле австрийский правительство утвердило решение конфисковать дом, где родился Адольф Гитлер.

Правительство арендовало дом в Браунау-Ам-Инн, в городке недалеко от немецкой границы, у его владельца в 1972 году, и превратил на центр для людей с ограниченными возможностями.

Темы: Австрия ЕС история
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