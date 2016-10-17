Савченко дала показания о поездке в оккупированный Донбасс

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Понедельник, 17 октября 2016, 20:58

Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко сообщила, что в понедельник дала показания СБУ относительно своей поездки на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом она сказала эфире телеканала "112.Украина" в понедельник.

"Сегодня я была в СБУ, дала все показания. Поэтому особенно те депутаты, которых это очень интересует, могут поинтересоваться у СБУ. Показания я предоставила", - заявила Савченко.

Она также сообщила, что после эфира сразу возвращается на допрос в СБУ, который, по ее словам, "длится долго".

Как сообщалось, 12 октября Савченко заявила, что держит связь с людьми с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко сообщила, что посещала оккупированные боевиками территории

Интерфакс-Украина

Темы: Савченко Донбасс СБУ
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