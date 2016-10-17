Жалобу на арест Сущенко будут рассматривать в закрытом режиме

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Понедельник, 17 октября 2016, 21:50

Жалобу на арест украинского журналиста Романа Сущенко рассмотрит 27 октября Мосгорсуд.

Об этом на Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Заседание будет проходить в закрытом режиме. В связи с этим, Фейгин считает маловероятным, что меру пресечения журналисту изменят.

"... eчитывая, что суд будет проходить в закрытом режиме, сложно будет апеллировать к СМИ, которые могли бы дать оценку представленным доказательствам тем или иным", - пояснил он в эфире 112 канала.

При этом Фейгин отметил, что по протоколам, которые он изучил, были очень существенные нарушения при задержании Сущенко.

Адвокат сообщил, что в понедельник он виделся со своим подзащитным во время проведения процессуальных действий.

"У него все в порядке, до него дошли уже несколько десятков тысяч рублей, которые у него на счету, 18 книг, которые ему прислали, уже находятся в СИЗО, сейчас их изучает цензура для передачи ему, в том числе и художественная литература. И ему уже 30 килограммов посылок занесено, сегодня вот очередную занесли. На октябрь это уже ограничения по этому поводу. Этим занимается ряд активистов", - отметил Фейгин.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.

Украинская правда, Укринформ

Темы: Сущенко суд
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