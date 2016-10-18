В Анкаре запретили проведение любых массовых собраний

Все публичные собрания и демонстрации оказались под запретом в Анкаре до конца ноября.

Соответствующее решение приняли власти турецкой столицы, передает издание Daily Sabah.

Городская власть отмечает, что собрания были запрещены в соответствии с решение правительства о продлении чрезвычайного положения "с целью обеспечения безопасности народа и общественного порядка".

Кроме того, офис губернатора Анкары заявил, что у него есть информация о подготовке террористическими организациями атак в городе и провинции. Теракты вроде планируются на массовых собраниях и митингах.

Как известно, в течение последнего года в Анкаре состоялся ряд терактов. Так, 10 октября прошлого года в результате теракта на демонстрации в Анкаре погибли 103 человека. 17 февраля 2016 года в результате взрыва погибли более 30 человек, 13 марта теракт унес жизни 37 человек.

Европейская правда