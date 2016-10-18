В США заявили, что РФ "опоздала" с паузой в Алеппо

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Вторник, 18 октября 2016, 01:21

Российского плана приостановить на 8 часов бомбардировки Алеппо "слишком мало и сделано это слишком поздно".

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

При этом Тонер отметил, что это план "мог бы стать хорошим решением", но этого мало.

Как известно, ранее в Минобороны РФ заявили, что приостановят на 8 часов свои военные операции в Алеппо для свободного прохождения мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков.

ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиа удары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.

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