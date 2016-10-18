Индия сформировала "ядерную триаду"

Индия завершила формирование "ядерной триады" и может доставлять ядерное оружие наземного, морского и воздушного базирования.

Таким образом, как сообщает телеканал "NewsX", Индия присоединилась к "клубу сверхдержав", в который входят 5 стран мира - США, Великобритании, Франция, Россия и Китай.

Отмечается, что формирование "триады" завершилось с введением в эксплуатацию атомной подводной лодки "Arihant".

"В феврале 2016 первый ядерный подводная лодка Индии "Arihant" была объявлена готовым к операциям. В августе 2016 года премьер-министр страны передал "Arihant" на вооружение ВМС Индии, с тех пор она полностью функционирует", - отмечается в сообщении.