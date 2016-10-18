На Львовщине трех депутатов горсовета задержали за взяточничество

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Вторник, 18 октября 2016, 02:38

Во Львовской области трех депутатов Винниковского городского совета разоблачили во взяточничестве и задержали.

Об этом сообщили в облуправлении СБУ,

"Один из чиновников является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, охраны окружающей среды и архитектуры. Задержанные требовали от предпринимателя 10 000 долларов и однокомнатную квартиру стоимостью более 350 тыс. гривен. В "обмен" депутаты обещали бизнесмену содействие в продлении аренды земельного участка для возведения многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Вопрос был утвержден для рассмотрения во время очередной сессии городского совета. Сотрудники спецслужбы задержали депутатов в городе при получении десяти 10 тысяч долларов.

 

Украинская правда 

Темы: Львов взятка СБУ
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