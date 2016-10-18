Совбез ООН осудил неудачную попытку КНДР запустить баллистическую ракету

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Вторник, 18 октября 2016, 02:44

Совбез ООН осудил неудачную попытку КНДР запустить баллистическую ракету и обвинил Пхеньян в нарушении своих международных обязательств.

Соответствующее заявление СБ ООН распространил 17 октября.

"Члены Совета Безопасности решительно осуждают недавний неудачный запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР. Попытка запуска является серьезным нарушением КНДР международных обязательств по резолюциям СБ ООН 1718 (2006 год), 1874 (2009 год), 2087 (2013 г.) и 2270 ( 2016г.)", - говорится в заявлении. 

 

Как известно, Вооруженные силы США заявили, что КНДР провела неудачное испытание баллистической ракеты. США призвали Северную Корею "воздержаться от действий, которые могут еще более повысить напряженность в регионе".

Украинская правда

Темы: КНДР оружие ООН
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