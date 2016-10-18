Телеканал уволил журналиста, который грубо обсуждал с Трампом женщин

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Вторник, 18 октября 2016, 03:10

Телеканал NBC News уволил ведущего шоу "Today" ( "Сегодня") Билли Буша, который стал фигурантом скандала вокруг нынешнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Об этом 18 октября сообщает АР.

Как известно, в 2005 году Трамп и Буш грубо обсуждали женщин, разговор был записан, а видеозапись попало в сеть в разгар предвыборной президентской гонки в 2016-м. 

Буш был отстранен от ведения утреннего шоу через два дня после того, как детали разговора получили огласку. 

Ранее Буш извинился за свои слова и планировал выйти в эфир своего утреннего шоу Today, чтобы объяснить свою позицию.

Трамп также извинился за свои слова и добавил, что никогда не называл себя идеальным мужчиной.

Украинская правда

Темы: виборы США СМИ
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