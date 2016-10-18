Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным до инаугурации

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Вторник, 18 октября 2016, 03:44

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет никакого уважения к действующему президенту США и что он будет готов встретиться с Путиным накануне дня инаугурации, если его изберут президентом.

Об этом Трамп заявил в радиоинтервью, пишет The Washington Post.

"Думаю, я могу представить себе встречи с Путиным и встречи с Россией до момента вхождения в Белый дом. Я думаю, это было бы замечательно", - заявил Трамп.

"Проблема в том, что Путин не имеет никакого уважения к Обаме, вообще, его не любит и не уважает его. И Обама не любит Путина. Они имеют большую неприязнь друг к другу", - добавил он.

При этом Трамп обвинил Обаму и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в "замораживании отношений" с РФ, находящихся, по его словам, в худшем состоянии со времен холодной войны.

"Они оскорбляют его постоянно. Я имею в виду, не удивительно, что он не может стоять рядом с Обамой и Хиллари", - заявил Трамп.

Украинская правда 

Темы: США виборы Путин
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