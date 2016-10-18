Ракета с украинской первой ступенью успешно стартовала в космос

Ракетоноситель Antares OA5 с грузовым кораблем Sygnus на борту совершил успешный старт с Среднеатлантического регионального космопорта на острове Волопс, штат Вирджиния.

Об этом сообщает Укринформ.

Запуск ракеты состоялся в 19:45 по местному времени (02:45 по Киеву), ранее он планировался на 19:40.

Ракетоноситель доставит на Международную космическую станцию 2,4 тонны полезного груза, который содержит провизию для экипажа, оборудование для МКС, а также для проведения научных исследований на орбите.

Ракета-носитель предназначена прежде всего для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.

Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является корпорация Orbital Science Corporation (США). Однако аппарат создается в рамках международной кооперации с участием, в том числе, предприятий Украины.