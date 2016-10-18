Выборы в США: Демократы призвали республиканцев подтвердить честность выборов

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Вторник, 18 октября 2016, 06:40

Лидеры Демократической партии в Конгрессе призвали коллег из Республиканской партии подтвердить честность кампании по выборам президента после заявлений Дональда Трампа, что выборы сфальсифицированы.

Как сообщает Радио Свобода, лидеры демократического меньшинства в Палате представителей Нанси Пелоси и в Сенате - Гарри Рид - обвинили спикера Палаты представителей Пола Райана и лидера большинства в Сенате Митч Макконнелл (республиканцы) в соучастии в обвинениях Дональда Трампа, отметив, что те не выступили против таких обвинений.

МакКоннелл действительно высказывался по поводу заявлений Трампа. С заявлением со стороны Райана выступала его пресс-секретарь, которая заявляла, что спикер "вполне уверен" в честности выборов, говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье Трамп заявил, что выборы президента США, назначенные на 8 ноября, "абсолютно сфальсифицированы нечестными и предвзятыми СМИ, которые продвигают мошенницу Клинтон (кандидат от демократов Хиллари Клинтон), а также на многих участках".

Темы: виборы США
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