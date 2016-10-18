МИД: Еврокомиссия поддерживает введение безвизового режима с Украиной

Европейская комиссия поддерживает быстрее введения безвизового режима с Украиной.

Об этом в Брюсселе заявил первый вице-президент ЕК по вопросам лучшего управления, межинституциональным отношениям, верховенства права и Хартии фундаментальных прав Франс Тиммерманс, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе встречи с главой МИД Павлом Климкиным стороны "обсудили основные вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС, в частности перспективы либерализации ЕС визового режима для граждан Украины и завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации".

"Климкин подчеркнул выполнение Украиной всех обязательств, предусмотренных Планом действий по визовой либерализации. Тиммерманс, в свою очередь, отметил полную поддержку Еврокомиссией скорейшего введения безвизового режима с Украиной", - сообщили в в МИД.

Во время встречи также обсуждалась ситуация на востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей.

"Глава МИД отметил необходимость сохранения консолидированной позиции ЕС в вопросе дальнейшего санкционного давления на РФ до момента полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, вопрос об утверждении безвизового режима Украина-ЕС не был внесен в повестку дня предстоящей сессии Европарламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

Задержка с утверждением этого механизма является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии.

В сентябре президент Европарламента Мартин Шульц выразил надежду, что вопрос о предоставлении безвизового режима для Украины будет включено повестки дня Европарламента на сессии ЕП в октябре, однако пока его планы не реализованы.

Новый глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли отказался прогнозировать дату введения безвизового режима.

Вместе с тем глава МИД Павел Климкин прогнозирует, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет принято в октябре или ноябре.

Украинская правда