Боевики продолжают нарушать "тишину", больше всего - в направлении Мариуполя

662 просмотра
0
Вторник, 18 октября 2016, 07:06

За минувшие сутки боевики 29 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

По сообщению пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении режим прекращения огня был нарушен 20 раз.

"Ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы обоих калибров было задействовано в Широкино, Водяное и Лебединском. Огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП противник открыл в районе Талаковка, а в Красногоровке - стрелял по укреплениям Вооруженных Сил Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

"На Луганском направлении зафиксировано 6 провокаций против сил АТО. Враг продолжает вести огонь в направлении Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм, а в районах Новоалександровки, Золотого и Орехово боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении боевики нарушали режим тишины 3 раза: в Верхнеторецком подразделения сил АТО оказались под огнем вражеских минометов 82 калибра, в Луганском и Авдеевке боевики использовали огонь БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелковое оружие.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Савченко дала показания о поездке в оккупированный Донбасс 17 октября 2016, 20:58
Геращенко: обмен пленными заблокирован 17 октября 2016, 19:17
"Моторола" знал, что его хотят убить – СМИ 17 октября 2016, 18:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Дело Онищенко: В Британии заявили, что экстрадиции ничто не мешает
Боевики продолжают нарушать "тишину", больше всего - в направлении Мариуполя
Индия сформировала "ядерную триаду"
Е-декларирование: уже отчитались почти 12 тысяч чиновников
Все новости
Поправиться от диеты

Ученый объясняет, почему толстеют от диеты

Париж

Париж позволил всем желающим горожанам создавать парки, сады и огороды