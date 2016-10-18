Оккупанты продадут офисы Приватбанка в Крыму

Власти аннексированного Россией Крыма намерены продать офисы Приватбанка.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на пресс-службу оккупационных властей Крыма.

Отмечается, что "комитет государственного совета республики Крым по имущественным и земельным отношениям" согласовал продажу ряда объектов недвижимости, принадлежащих Приватбанку.

Будет продано недвижимое имущество базы отдыха "Прибой" и детского заведения оздоровления и отдыха "Восход" в пгт Коктебель, а также базы отдыха "Волна" в селе Марьино Черноморского района.

Их стоимость оценивается в 68 миллионов рублей.

Средства, полученные от продажи имущества, будут направлены в доход бюджета Крыма якобы для выплаты компенсации вкладчикам украинских банков.

На продажу выставят нежилые помещения и квартиры, принадлежащие Приватбанку и использовавшиеся в качестве банковских отделений в городах Симферополь, Саки, Армянск, Феодосия и Кировском районе.

Как известно, 41,66% акций Приватбанка принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,2525% - бизнесмену Геннадию Боголюбову.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (268,9 млрд гривен) среди 101 действующего банка.