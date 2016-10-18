Под Радой призывают: Не будь трусом, подай e-декларацию

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Вторник, 18 октября 2016, 10:20

Под Верховной Радой проходит акция в поддержку электронного декларирования благосостояний чиновников и членов их семей.

Об этом сообщает организация "Реанимационный пакет реформ" в Twitter.

"Прямо сейчас проходит акция в поддержку e-декларирования. Общественность требует от чиновников подать электронные декларации", – говорится в сообщении.

Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Политики трусишки", "Уровень страха превышает уровень доходов?", "Не будь трусом, подай e-декларацию!" и тому подобное.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что президент и премьер-министр должны лично повлиять на чиновников, чтобы те подали электронные декларации.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также заявил, что президент, премьер и народные депутаты должны первыми подать e-декларации.

На данный момент лишь 6 народных депутатов подали электронные декларации о своих доходах.

По убеждению активистов, все 50 000 чиновников должны до 30 октября подать e-декларации и объяснить обществу происхождение своего имущества.

Темы: декларация акции
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