Под Радой призывают: Не будь трусом, подай e-декларацию

Под Верховной Радой проходит акция в поддержку электронного декларирования благосостояний чиновников и членов их семей.

Об этом сообщает организация "Реанимационный пакет реформ" в Twitter.

"Прямо сейчас проходит акция в поддержку e-декларирования. Общественность требует от чиновников подать электронные декларации", – говорится в сообщении.

Прямо зараз проходить акція на підтримку Е-декларування. Громадськість вимагає від посадовців подати електронні декларації pic.twitter.com/RoVKuJ8BkI — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Политики трусишки", "Уровень страха превышает уровень доходов?", "Не будь трусом, подай e-декларацию!" и тому подобное.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что президент и премьер-министр должны лично повлиять на чиновников, чтобы те подали электронные декларации.

Єгор Соболєв: #Президент та Прем'єр повинні особисто вплинути на чиновників, аби ті подали е-декларації pic.twitter.com/6vJLEnq3WR — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также заявил, что президент, премьер и народные депутаты должны первыми подать e-декларации.

#Президент, #Прем'єр та народні #депутати повинні у першу чергу подати е-декларації, ставши прикладом для усіх посадовців - В. Шабунін pic.twitter.com/H3Yes175m3 — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

На данный момент лишь 6 народных депутатов подали электронные декларации о своих доходах.

Лише 6 народних депутатів подали свої е-декларації - О. Лємєнов pic.twitter.com/CRyl17pCny — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Після заповнення е-декларацій суддями, громадськість побачила, що їхні стаики не відповідають їхнім офіційним доходам pic.twitter.com/6nvdSlyoqm — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

По убеждению активистов, все 50 000 чиновников должны до 30 октября подать e-декларации и объяснить обществу происхождение своего имущества.