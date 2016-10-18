Уже подано более 10 тысяч е-деклараций, из них только 6 – от нардепов

По состоянию на 17 октября в Единый государственный реестр деклараций чиновников подано 10 212 ежегодных деклараций за 2015 год.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

По его словам, 320 сообщений подано об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования, 1084 – деклараций перед увольнением, (117 деклараций после увольнения, 104 декларации кандидата на должность).

Он добавил, что по состоянию на 18 октября только шесть народных депутатов подали такие декларации: депутаты от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, Андрей Река и Игорь Васюник, от "Самопомичи" Остап Еднак и Егор Соболев, от "Батькивщины" – Юрий Одарченко.

Украинская правда