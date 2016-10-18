Гонтареву в среду ждут в комитете Рады

Председателя НБУ Валерию Гонтареву пригласили на заседание комитета банковской деятельности на среду.

Об этом заявил в кулуарах Рады нардеп Сергей Тарута, отвечая на вопросы журналистов.

"Она прячется, не ходит на комитеты, завтра ее пригласили на комитет по банковской деятельности", - отметил Тарута.

Он также отметил, что не переживает по поводу обращения НБУ в правоохранительные органы к нему.

"Абсолютно (достаточно - ред.), очень хорошо чувствую и я бы хотел, чтобы она вызвала меня на дебаты, я готов с ней общаться, пусть она мне прокомментирует то, что написано. Это лишь малая часть злоупотреблений Нацбанка", - заявил нардеп .

Как известно, в понедельник в ходе согласительного совета нардеп Сергей Тарута (внефракционный) и лидер фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко требовали немедленной отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НБУ 13 октября обратился в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в отношении народного депутата, бизнесмена Сергея Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой.

На сайте НБУ указано, что, в частности, речь идет о распространении лично Тарутой брошюры под названием "Угроза экономической безопасности" перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которая проводилась с 6 по 10 октября.

Роман Кравец, УП