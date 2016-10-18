Песков заявил, что поддержка "Моторолы" – не официальная политика Кремля

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Вторник, 18 октября 2016, 13:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос поддержки одного из лидеров донецких боевиков Арсения Павлова ("Моторолы") не носит официальный характер.

Об этом он сказал журналистам во вторник, отвечая на вопрос, является ли "прославление" в обществе фигуры "Моторолы" позицией России, и будут ли ему присвоены государственные награды, сообщает "Интерфакс".

"Есть общественное мнение. Общественное мнение чутко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией, это не является отражением официальной линии. Это атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то или импонирует, или нет. Что-то или кто-то", – сказал он.

"В данном случае это такая солидарность с жителями Донбасса, которые подверглись таким провокационным действиям, конечно, вполне объяснима с точки зрения российского общественного мнения", – добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия поддерживать или успокаивать руководство донецких боевиков, которое назвало убийство "Моторолы" объявлением войны со стороны Киева, Песков заявил, что влияние России на боевиков "не безгранично".

"Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние не безгранично", – сказал он.

Как известно, "Моторола" был убит вечером 16 октября в лифте донецкого дома, где он жил. После этого лидер донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что это является объявлением войны со стороны властей Украины и пригрозил убивать украинских силовиков в мирных городах Украины.

Темы: Росcия АТО Донецк
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IP: 195.189.196.---dgadavin18.10.2016 14:42
Підтримка "Мотороли" – не офіційна політика Кремля
Тобто московія неофіційно підтримувала виродка, який розстрілював поранених полонених!?
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