Среди 45 стран только жители России проголосовали бы за Дональда Трампа как кандидата в президента, остальные же поддержали бы Хиллари Клинтон.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Международной ассоциацией WIN/Gallup в 45 странах. Население этих стран составляет около 75% мирового.

Согласно опросу, Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа во всех, кроме одной страны, России. Клинтон очень популярна в Западной Европе, Латинской Америке и Африке.

Дональд Трамп пользуется популярностью в России и Китае.

Самый большой отрыв у Клинтон был бы у жителей Португалии, Финляндии и Южной Кореи. Там ее преимущество над Трампом составляет 79-80%.

Меньше всего отрыв Клинтон от Трампа был бы в Ливане, Индии, Палестине. Но даже там она победила бы Трампа с отрывом в 22-23%.

В Китае ее отрыв от Трампа составил бы всего 9%.

И только в России победил бы Трамп с отрывом от Клинтон в 23%.

Только россияне тдали бы победу Трампу wingia.com

Так, на вопрос, если бы вы смогли проголосовать на выборах президента США, за кого вы бы отдали свой голос: 33% опрошенных в РФ отдали бы свой голос за Трампа, 10% - за Клинтон, 57% ответили, что не знают.

Опрос был проведен в августе и сентябре среди в общей сложности 44 194 респондентов.

Погрешность выборки 1%.

Татьяна Кусок, УП