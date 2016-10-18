Гибель Моторолы не повлияла на ситуацию на фронте – Лысенко

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Вторник, 18 октября 2016, 13:20

Гибель в результате подрыва боевика Арсена "Моторолы" Павлова не повлияла на ситуацию в зоне проведения АТО.

Об этом сказал на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

"Что касается гибели одного из боевиков... это никоим образом не повлияло на ситуацию на фронте", - сказал полковник.

Как известно, "Моторола" был убит вечером 16 октября: в лифте донецкого дома, где он жил, сработало взрывное устройство. После этого лидер донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что это является объявлением войны со стороны властей Украины и пригрозил убивать украинских силовиков в мирных городах Украины.

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак призвал СБУ усилить антитеррористические меры из-за убийства боевика "Моторолы" в Донецке.

В Службе безопасности Украины не исключают, что боевика так называемой "ДНР" Арсена Павлова, убили российские спецслужбы.

Украинская правда

Темы: терроризм "ДНР"
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Комментарии — 2
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IP: 194.44.160.---Семенен18.10.2016 14:30
Хіба в донецку є "театр опери і балету" ? Там хіба "драмтеатр"... був.
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков18.10.2016 13:29
Вопрос к СБУ:
Ребята, а что вы делаете, чтобы доставить в Киев в наручниках Захарченко с перспективой устроить показательный суд над террористом №1.
Очень хотелось бы услышать реакцию представителя ведомства, хотя эта информация возможно с Грифом Особой важности
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