Порошенко о встрече с Путиным: оптимизма мало

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Вторник, 18 октября 2016, 13:38

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не стоит преувеличивать ожидания от встречи Нормандской четверки.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

"Я достаточно оптимистичен относительно будущего Украины, но, к сожалению, не слишком оптимистичен относительно завтрашней встречи. Но я буду очень рад удивиться", - сказал он.

На вопрос о выполнении Украиной требований минских договоренностей, он сказал: "у нас нет внутренних проблем, потому что об этом проголосовали в парламенте и это подписано мной".

"Нам нужно независимые выборы на Донбассе, которые будут отвечать всем критериям ОБСЕ. Иногда это очень сложно понять нашим российским партнерам. Никому не нужны никакие шаги со стороны Украины, поскольку, как только будут проведены свободные выборы, этот закон вступит в силу. Все зависит от России. Я не могу понять, как можно проводить свободные выборы, если на Донбассе сейчас российские войска", - сказал он.

Как известно, 19 октября в Берлине состоится встреча глав государств в "Нормандском формате".

Украинская правда     

Темы: Порошенко Путин Донбасс
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IP: 78.37.38.---Vadim Slutsky18.10.2016 14:29
Логично. Если российские войска находятся на территории Украины, оккупируя её (или её часть), то Украина является частично оккупированной страной, подвергшейся военной агрессии - и обязана объявить войну России, выслать посла, закрыть, где может границы, прекратить торговые связи. Ничего этого Украина не сделала и не сделает. Все продолжают только болтать языками, законсервировав ситуацию, так как они всем очень выгодна: и Порошенко, и Путину. Молодцы, ребята!
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