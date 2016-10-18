Троян: в деле Шеремета есть прогресс

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Вторник, 18 октября 2016, 13:39

Первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета есть прогресс.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", вновь отказавшись озвучивать детали дела.

"Мы копаем не только относительно того дня, а в течение многих дней, и у нас появляется много дополнительной информации. Когда мы поймем, что у нас тупик, мы об этом объявим. Но пока у нас есть прогресс, мы ничего не будем говорить, потому что это может навредить следствию", – сказал он.

Троян добавил, что следствие ведут четыре группы.

"Есть основная группа, которая знает все нюансы, и есть группы, которые работают в узких направлениях. Одна группа работает с взрывчаткой, вторая – по свидетелям, третья – по видео, а четвертая как раз по разработкам. Основная группа занимается опросом свидетелей", – сообщил он.

Троян также заявил, что свидетелей становится все больше.

Говоря о сложности этого преступления, он сказал, что труднее всего понять его мотив.

"Самое сложное понять мотив убийства. Когда не знаешь, какой мотив, не знаешь куда "копать", получается слишком много версий, и каждую нужно отработать", – заявил он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.

Темы: Дело Шеремета полиция
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IP: 78.37.38.---Vadim Slutsky18.10.2016 14:26
Хорошо, когда есть прогресс. Уверен, и в ближайшие 5-10 лет - прогресс обязательно будет. Ну а потом - истечёт срок давности, и дело закроют. Но уже с большим достигнутым прогрессом!
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