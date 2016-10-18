Рада приняла за основу введение штрафов за пьянство в армии

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Вторник, 18 октября 2016, 14:03

Верховная Рада намерена ввести штраф в размере до 2500 гривен за распитие алкогольных напитков военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

За принятие за основу законопроекта проголосовали 236, передают Украинские Новости.

Согласно законопроекту, штраф от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 - 2465 гривен) или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток предусмотрены для военнослужащих и резервистов за распитие алкогольных напитков, появление на территории воинской части или выполнение обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Такое же наказание предусмотрено за самовольное оставление части или места службы военнообязанными и резервистами.

Кроме того, законопроектом предлагается усилить ответственность за военные административные правонарушения, совершенные в условиях особого периода, а именно установить штраф от 145 до 285 необлагаемых минимумов доходов граждан (2465 – 4845 грн) или арест с содержанием на гауптвахте от 7 до 10 суток.

Темы: армия Верховная Рада войска
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