Защита Сущенко обратится в Европейский суд

Защита незаконно арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил адвокат Марк Фейгин.

Он напомнил, что 27 октября жалобу на арест Сущенко рассмотрит Мосгорсуд.

"Никаких иллюзий мы не питаем. Суд будем закрытым. Шансов в принципе не очень много изменить меру пресечения. Тем не менее, это очень важно, поскольку в принципе, в перспективе мы будем обжаловать это все в Европейском суде", – сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что во время задержания украинца имели место процессуальные нарушения и сторона защиты намерена их обжаловать.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.