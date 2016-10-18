Журналистку в аэропорту поджидали из СБУ. Искали телефон и флэшку?

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 14:25

Журналистка Светлана Крюкова заявляет, что Служба безопасности Украины проявляет к ней повышенный интерес, в аэропорту у нее искали носители информации.

Заместитель главного редактора издания "Страна" описала эпизод, который произошел поздно ночью на 18 октября, на Facebook, а потом прокомментировала "Украинской правде".

"Вчера я вернулась из поездки в Испанию и Нидерланды, где провела ряд встреч с людьми, обладающими важной информацией, которая ложится доказательной базой в суть моего расследования", – сообщила Крюкова.

По словам журналистки, при посадке на самолет в Испании ей позвонил "инсайдер из украинского СБУ" и предупредил, что при выходе из аэропорта "Борисполь" с утра ее будет ждать "целый десант его коллег" из "специального департамента", о котором много пишут СМИ.

Источник сообщил Крюковой, что СБУшники будут проверять ее вещи "в поисках телефона и флэшки, на котором должна была быть информация".

"Признаюсь, такой телефон существует в природе. И цель моей поездки частично заключалась в том, чтобы отдать содержимое на независимую экспертизу. В Европе. Потому что я не доверяю своему источнику и всегда перепроверяю такие вещи", – написала Крюкова.

После предупреждения она решила перестраховаться. Двое украинских депутатов согласились провести журналистку до выхода из аэропорта, – и там за спинами у пограничников сидели сотрудники СБУ.

"Пограничники проверили мои вещи. Мне пришлось вывалить содержимое и все им показать. Пропустили через скан. Искали телефон и флэшку. Спрашиваю: в чем вопрос? Избирательная проверка. Без объяснений", – написала Крюкова.

"Уже чуть позже один из пограничников молча указал пальцем на группу людей в черном и пожал плечами, мол, приехали тут, командуют", – добавила она.

Крюкова отметила, что ее друзей, которые вылетели рейсом раньше, "обшманали" полностью – "все пытались на каком-то сканере изучить содержание их гаджетов".

В комментарии "Украинской правде" она уточнила, что эти друзья – не журналисты, просто они ехали вместе.

Крюкова говорит, что свидетелями ее досмотра в украинском аэропорту стали депутаты Андрей Лозовой, возвращавшийся из ПАСЕ, и Игорь Мосийчук, встречавший Лозового.

Журналистка из соображений безопасности не стала называть тему и фигурантов своего расследования. Она лишь рассказала, что встречалась с людьми, которые" до недавнего времени были близки" к Петру Порошенко, – и они показали информацию по ее теме.

Крюкова также подчеркнула, что пограничники не смогли объяснить, почему именно ее коснулась тщательная проверка в аэропорту.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИ СБУ Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Защита Сущенко обратится в Европейский суд 18 октября 2016, 14:07
Телеканал уволил журналиста, который грубо обсуждал с Трампом женщин 18 октября 2016, 03:10
Убийство Политковской хотят приписать Березовскому – адвокат 17 октября 2016, 17:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин предложит украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Троян: в деле Шеремета есть прогресс
Порошенко о встрече с Путиным: оптимизма мало
Среди 45 стран Трамп победил бы только в России – опрос
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика

Цените каждое мгновение

Дочь повезла маму в путешествие после смерти бабушки