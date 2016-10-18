СБУ задержала управляющего ночным клубом за "подглядывание"

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 15:36

Служба безопасности задержала управляющего ночным клубом, который занимался незаконным прослушиванием и видеонаблюдением, в Геническе на Херсонщине.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник оборудовал несколько номеров одного из отелей города специальными техническими средствами негласного получения информации. Миниатюрные видеокамеры, встроенные в корпуса телевизоров, передавали качественное цветное изображение и звук высокого качества на сервер, расположенный в ночном клубе близ гостиницы.

Информацию частного характера он собирал для давления на предпринимателей.

Как установили оперативники спецслужбы, организатором незаконного видеонаблюдения был руководитель ночного клуба.

Во время обысков в помещении гостиницы, развлекательного заведения и по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли видеокамеры, изготовленные в виде брелоков и флешек; компьютерную технику с видеоинформацией о клиентах отеля; средства прослушивания, встроенные в телевизоры; SD-карты, флешки, ноутбуки. Также в рабочем кабинете задержанного обнаружена боевая граната РГД-5.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Журналистку в аэропорту поджидали из СБУ. Искали телефон и флэшку? 18 октября 2016, 14:25
СБУ таки будет расследовать поджог "Интера" как теракт 18 октября 2016, 12:13
СБУ вычислила шпионку террористов в Бахмуте 18 октября 2016, 11:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Финкомитет рекомендовал Порошенко инициировать увольнение Гонтаревой
В список санкций попали "КамАЗ" и оффшоры
ГПУ: экс-глава Высшего хозсуда три года занимался "ручным судилищем"
Кабмин предложит украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Все новости
Гастро-новости

Новые заведения Киева

#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика