ГПУ: экс-глава Высшего хозсуда три года занимался "ручным судилищем"

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим Председателю и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины, а ныне судьям этого суда.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Речь идет о судьях Артуре Емельянове и Викторе Татькове, которым сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций ", - сказано в сообщении.

Українська правда