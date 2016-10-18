ГПУ: экс-глава Высшего хозсуда три года занимался "ручным судилищем"
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим Председателю и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины, а ныне судьям этого суда.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
Речь идет о судьях Артуре Емельянове и Викторе Татькове, которым сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.
"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций ", - сказано в сообщении.
Українська правда
позволит себе штамповать неправосудные решения за взятки.
Рыба гниет с головы, а "голову" никто не трогает, видать имеется
сговор о дележе бабок.
А что читать-то? ) Очередную лабуду власти? ))