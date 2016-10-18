ГПУ: экс-глава Высшего хозсуда три года занимался "ручным судилищем"

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Вторник, 18 октября 2016, 15:48

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим Председателю и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины, а ныне судьям этого суда.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Речь идет о судьях Артуре Емельянове и Викторе Татькове, которым сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций ", - сказано в сообщении.

Как известно, Верховная Рада уволила Татькова с должности председателя Высшего хозсуда по закону о люстрации 29 сентября.

Українська правда

Темы: Генпрокуратура суд криминал
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Комментарии — 4
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IP: 178.150.152.---TKorolkov18.10.2016 16:48
Не имея "крыши" в Верховном суде Украины, ни один судья не
позволит себе штамповать неправосудные решения за взятки.
Рыба гниет с головы, а "голову" никто не трогает, видать имеется
сговор о дележе бабок.
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IP: 178.54.240.---tertium18.10.2016 16:44
chesno1:
А что читать-то? ) Очередную лабуду власти? ))
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IP: 91.199.93.---chesno118.10.2016 16:01
одну ошибку исправили, начали читать?)))
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IP: 91.199.93.---chesno118.10.2016 15:59
в украинской правде не читатели, в украинской правде писатели
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