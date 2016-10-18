В НАБУ объяснили, что тормозит экстрадицию Онищенко

Процедура экстрадиции депутата от "Воли народа" Александра Онищенко из Британии пока не может быть начата, поскольку он не объявлен в международный розыск.

Об этом говорится в пояснении на сайте НАБУ.

В ведомстве напомнили, что по закону для начала процедуры экстрадиции гражданина, находящегося на территории другого государства, должно быть решение суда о содержании лица под стражей.

"Такое решение суд принимает в присутствии подозреваемого в зале заседаний, что в случае нардепа Александра Онищенко, который находится за пределами Украины, сейчас является технически невозможным", – отметили в НАБУ.

Там добавили, что при таких обстоятельствах необходимо объявление нардепа в международный розыск для задержания и избрания ему меры пресечения.

"Для этого НАБУ еще 10 августа предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые документы. Также Национальное бюро предоставило все необходимые пояснения, которые подтверждают отсутствие политических мотивов уголовного преследования подозреваемого", – заявили в НАБУ.

Решение об объявлении в международный розыск в случае Онищенко как депутата принимает Комиссия по контролю за файлами Интерпола, которая провела заседание на эту тему на прошлой неделе.

Решение этой комиссии должны сообщить в течение 30 дней.

"Объявление Онищенко в международный розыск должен стать инструментом, который позволит значительно ускорить и перевести процесс экстрадиции в активную фазу", – считают в НАБУ.

Как известно, ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму более 1,6 млрд гривен.

Украинская правда