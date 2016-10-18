Финкомитет рекомендовал Порошенко инициировать увольнение Гонтаревой

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует президенту Петру Порошенко подать в парламент проект постановления об увольнении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя пресс-службы председателя комитета, депутата от Радикальной партии Ляшко Сергея Рыбалки.

"Было рекомендовано президенту внести представление об увольнении Гонтаревой", – сказал он.

Как известно, депутат Сергей Тарута ранее заявил о намерении группы депутатов зарегистрировать проекты постановления об увольнении Гонтаревой и создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности НБУ.

Ранее во вторник Тарута сообщил, что Гонтареву ждут на заседании финансового комитета в среду.

В октябре перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне Тарута распространял сборник "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины".

В сборнике были выдвинуты обвинения о коррупционной деятельности Гонтаревой, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины.

Также с резкой критикой Гонтаревой выступает фракция "Батькивщина" и Радикальная партия.

Порошенко ранее неоднократно выступал с высокими оценками работы Гонтаревой.