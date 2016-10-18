Украинская сторона подняла вопрос контроля за Дебальцево - Олифер

Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы было отмечено, что боевики не выполняют в полной мере рамочное решение о разведении сил и средств.

Об этом после заседания сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Украинская сторона настаивает на постоянном мониторинге СММ ОБСЕ в местах разведения сил и средств.

Указывается, что блок вопросов по безопасности является ключом к имплементации всего комплекса Минских соглашений.

"Речь идет о полном прекращении огня, закрытие границы, вывод иностранных военных подразделений и вооружений, выход СММ ОБСЕ на неподконтрольную Украины часть российско-украинской границы. Мы подчеркиваем: это крайне важно в преддверии завтрашней встречи лидеров стран Нормандское четверки в Берлине", - написала она.

По ее словам, украинская сторона обратила внимание на положение Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, среди прочего, предусматривает контроль Украины за Дебальцево.

"В том числе, этим документом предусмотрена остановка подразделений сторон на линии соприкосновения, сложившейся по состоянию на 19 сентября 2014 года, который был нарушен со стороны ОРДЛО", - написала Олифер.

"Также представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выполнен пункт, где четко указано запрет на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе населенных пунктов Комсомольское, Кумачово, Новоазовск, Саханка", - написала она.

Как известно, во вторник штаб АТО констатировал невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке у Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

Больше о выходе украинских военных из Дебальцево читайте в публикации Дебальцевский плацдарм. Неизвестные подробности операции и переговоров в Минске.

Украинская правда