Участникам АТО позволили раньше уходить на пенсию

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Вторник, 18 октября 2016, 17:22

Верховная Рада разрешила участникам АТО раньше выходить на пенсию.

За принятие соответствующего закона проголосовали 237 народных депутатов.

Речь идет о законе 3252, который внес изменения в некоторые законы относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников проведения антитеррористической операции.

Таким образом, Рада расширила перечень тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, участниками АТО.

Ранее во вторник, 18 октября, Верховная Рада ввела пенсии женам (мужьям) погибших в АТО военных, которые заняты уходом за детьми до 8 лет и проходят военную службу.

Также во вторник Рада поддержала вето президента и отклонила закон, который позволял контрактникам расторгать бессрочные контракты.

Кроме того, Рада приняла за основу введение штрафов за пьянство в армии.

Татьяна Кусок, УП

Темы: АТО
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