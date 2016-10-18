Обама обвинил Трампа в чрезмерной лести к Путину

Лесть кандидата в президенты США Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина является беспрецедентной для американской политики.

Об этом заявил президент США Барка Обама на пресс-конференции с премьером Италии Маттео Ренци, сообщает Politico.

"Лесть господина Трампа в адрес президента Путина и тот уровень, который он, кажется, формирует своей политикой и подходами к политике президента Путина, являются беспрецедентными для американской политики и расходятся не только с тем, что думают демократы, но и с тем, что до последнего времени думал почти каждый республиканец, включая тех немногих, которые сейчас поддерживают господина Трампа", - сказал президент США.

Обама выразил удивление, что Трампа поддерживают даже те республиканцы, которые традиционно выполняли роль "ястребов" в своем отношении к России и его администрацию критиковали за слишком мягкую политику.

Трамп раскритиковал Обаму и кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время интервью в понедельник, в котором он заявил, что будет открыт для встречи с Путиным еще до своей инаугурации в случае победы на выборах.

Европейская правда

Лесть кандидата в президенты США Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина является беспрецедентной для американской политики.

Об этом заявил президент США Барка Обама на пресс-конференции с премьером Италии Маттео Ренци, сообщает Politico.

"Лесть господина Трампа в адрес президента Путина и тот уровень, который он, кажется, формирует своей политикой и подходами к политике президента Путина, являются беспрецедентными для американской политики и расходятся не только с тем, что думают демократы, но и с тем, что до последнего времени думал почти каждый республиканец, включая тех немногих, которые сейчас поддерживают господина Трампа", - сказал президент США.

Обама выразил удивление, что Трампа поддерживают даже те республиканцы, которые традиционно выполняли роль "ястребов" в своем отношении к России и его администрацию критиковали за слишком мягкую политику.

Трамп раскритиковал Обаму и кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время интервью в понедельник, в котором он заявил, что будет открыт для встречи с Путиным еще до своей инаугурации в случае победы на выборах.