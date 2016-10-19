Полторак поговорил о предоставлении летального оружия с конгрессменами США

501 просмотр
1
Среда, 19 октября 2016, 00:32

На встрече с двумя конгрессменами США министр обороны Украины обсудил ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом Степан Полторак написал в facebook.

Во встрече приняли участие конгрессмены-республиканцы Уильям Флорес и Эндрю Харрис.

"В ходе разговора обсудили ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия. Российская вооруженная агрессия - это вызов не только Украине, но и Европейскому Союзу и странам-членам НАТО", - написал министр.

В свою очередь конгрессмен Уильям Флорес заверил в дальнейшей поддержке США Украины, как на политической арене, так и в предоставлении практической помощи.

"Американцы поражены стойкостью украинцев и их стремлением к независимости и европейскому будущему. Конгресс США поддерживает Украину на законодательном уровне, в том числе и в вопросах поддержания и продления санкций против России", - привел Полторак слова конгрессмена.

Также собеседники обсудили вопросы насущных проблем украинской армии, чтобы "помощь, которая поступает и в дальнейшем будет предоставляться партнерами, была актуальной и действительно той, в которой нуждается украинская армия сегодня.

В то же время, о результатах разговора о возможности предоставления Украине летальных вооружений, министр не сообщил.

Темы: Полторак США Донбасс оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
После демобилизации, в зоне АТО не будет ни одного срочника - Полторак 15 октября 2016, 03:24
Полторак: У Украины хорошие шансы стать основным союзником США вне НАТО 10 октября 2016, 05:18
173 военных погибли в Донбассе с начала года - Полторак 6 октября 2016, 21:50
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak19.10.2016 01:47
Good meeting. Thanks all. Protection code 8228
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"
Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов
Здоровье Клыха ухудшается, он отказался от адвоката
Финкомитет рекомендовал Порошенко инициировать увольнение Гонтаревой
Все новости
Скандал

Кому война... Как в тылу разворовывают оборонные заводы

Кино

Сериалы полезные для отношений – наука подтверждает