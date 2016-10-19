Обама: "Поведение России подрывает международные нормы"

Россия должна помогать в решении мировых проблем, а не быть частью проблемы.

Об этом заявил президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци, сообщает Радио Свобода.

Он назвал Россию крупной и важной страной, военная мощь которой уступает лишь США. По мнению Обамы, Россия должна помогать в решении мировых проблем, а не создавать их.

Глава Белого дома заявил, что США никогда не пытались посягать на законные интересы России. Но он подчеркнул, что США и Италия выступают за сохранение санкций в отношении России до выполнения Минских договоренностей.

"Мы полны решимости вести дипломатическую работу с "нормандской четверкой" для достижения этой цели", - добавил президент США, накануне открытия в среду в Берлине встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Обама также обвинил кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в лести перед президентом России Владимиром Путиным.

Обама и Ренци 18 октября провели переговоры в Белом доме. Для Обамы этот прием иностранного лидера стал последним на посту главы государства.