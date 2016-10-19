Боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутово" из минометов

Боевики вечером, 18 октября, совершили два минометных обстрела КПВВ "Гнутово".

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в facebook.

"С 20.38 по 20.47 и с 21.03 по 21.10 два минометных обстрела КПВВ" Гнутово ", около 25-30 мин 120 калибра", - написал он.

Как сообщалось, 18 октября пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.