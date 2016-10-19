После саммита в Берлине, Порошенко встретится с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе

00
0
Среда, 19 октября 2016, 06:25

Порошенко в четверг, 20 октября, осуществит визит в Брюссель, где будет ряд встреч с руководством Европейского союза, а также НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В частности, запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Президента Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины. Участники встреч также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины.

Также в повестке дня двусторонние встречи Президента Украины с лидерами отдельных государств-членов ЕС накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Кроме того в Брюсселе Порошенко встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам встречи запланирована заявление Петра Порошенко и Йенса Столтенберга для представителей СМИ.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.

Участие в "нормандской" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.

При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Темы: Порошенко Минские соглашения ЕС НАТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меркель: не стоит ждать чуда от встречи "нормандской четверки" 18 октября 2016, 19:31
Финкомитет рекомендовал Порошенко инициировать увольнение Гонтаревой 18 октября 2016, 16:41
Рада поддержала запрет военным разрывать бессрочные контракты 18 октября 2016, 16:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Осужденных большевиками атаманов Холодного Яра реабилитировали
МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"
Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов
Здоровье Клыха ухудшается, он отказался от адвоката
Все новости
Музыка

На основе проекта "Как звучит Украина" создали сервис украинской музыки

Кино

Сериалы полезные для отношений – наука подтверждает